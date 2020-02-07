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Samsun'da kapalı kasa kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 53. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Eser Yalmancı yönetimindeki 34 YN 8152 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Aziz Kurt idaresindeki 61 ABU 082 plakalı kapalı kasa kamyonete sol arka kısmından vurduktan sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Muhammet Eser Yalmancı (36) ile Ufuk Ertunç (49), Hasan Özer (37) ve Ümit Keskin (36) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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