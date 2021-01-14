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Samsun'da kar sevinci

Samsun’da beklenen kar yağışı Ladik ilçesi Akdağ’da kendini gösterdi.

Samsun'da beklenen kar yağışı Ladik ilçesi Akdağ'da kendini gösterdi.


Birçok ilde olduğu gibi Samsun'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Yeterli düzeyde yağmayan kar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar endişelenirken, uzmanlar ise su ve enerji tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuyor.


Samsun'da geçen kıştan beri beklenen kar yağışı, yüksek rakımlı ilçelerden biri olan Ladik'te bugün yağmaya başladı. Akdağ ve burada bulunan kayak merkezi yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşlar gelen karla birlikte mutluluk yaşarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi de özlenen bu doğa olayının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da pazartesi gününe kadar yağmur, pazartesi ve salı günü ise kar yağışı bekleniyor.

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