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Samsun'da kar yağışı etkisini devam ettirdi, Karadeniz hırçınlaştı

Samsun’da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürürken, Karadeniz’de ise dev dalgalar oluştu.

Samsun'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürürken, Karadeniz'de ise dev dalgalar oluştu.


Samsun iki gündür dondurucu soğuk ve kar yağışının etkisi altında. Şehir merkezinde bugün de kar yağışı aralıklarla devam etti. Kuraklık tehlikesi nedeniyle vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.



Karadeniz'de dev dalgalar, kuş ölümleri


Elverişsiz hava şartları nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Hırçınlaşan Karadeniz kıyıyı dövdü. Kıyıya çarpan dalgaların yüksekliği yaklaşık 5 metreye ulaştı. Dalgalar denizanalarını kıyıya savurdu. Sahilde kuş ölümleri de gözlendi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ölen çok sayıda kuş dikkat çekti.



Vatandaşın kar sevinci


Kar yağışının Türkiye'ye can suyu olduğunu söyleyen vatandaşlar ise, “Kar yağdığı için mutluyuz. En azından mikroplar kırılmış oldu. Uzun zamandır kuraklık riski konuşuluyordu. Kar, ülkemize bir can suyu olarak geldi. Çocuklar ve bizler kar yağışına çok sevindik” dedi.

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