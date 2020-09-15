Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurtlarda gözetim altına alındı

Samsun'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 13 kişi yurtlarda gözetim altına alındı.

Samsun'da yeni tip korona virüs testi pozitif ya da temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 13 kişi Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda ‘ücreti kendilerinden karşılanmak üzere' karantinaya alındı. Kişiler hakkında Samsun Valiliği tarafından TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunularak, idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız kararlar çerçevesinde karantina koşullarını ihlal eden kişileri tespit ederek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımıza yerleştirmeye başladık. Maalesef daha uygulamanın ilk iki gününde karantina kurallarını ihlal eden 13 vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştirmek ve haklarında TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Bu kişilerden 4 tanesi pozitif hasta, 9 tanesi ise pozitif hastalarla temaslı kişilerden oluşuyor. Karantina ihlali yapan vatandaşlarımızın 4 tanesi kamu kurumlarımızda yapılan HES kodu kontrolü sırasında, 7 tanesi emniyet güçlerimiz tarafından yapılan yol kontrollerinde, 2 tanesi ise Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan ev ziyaretlerinde tespit edildi. Yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve muayeneleri Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 1 hekim, 5 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 6 kişilik bir ekip tarafından, temizlik, lojistik ve beslenme hizmetleri ise AFAD ve Kızılay yetkililerimiz, güvenlik kontrolü ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Temennimiz yurtlarda misafir ettiğimiz kişi sayısının artmaması, vatandaşlarımızın kurallara tam bir uyum göstererek bize yardımcı olması. Kurallara uyulmaması durumunda Samsun Valiliği olarak gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma noktasında tereddüt etmeyeceğimizin de tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Virüsü ancak maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarımıza uygun bir hayat biçimi sergileyerek; etrafımızda buna uymayan dostlarımızı arkadaşlarımızı gördüğümüzde de onları uyararak yenebiliriz” dedi.