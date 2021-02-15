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Samsun'da kardan kayan otomobil şarampole uçtu

Samsun’da bir aracın sıkıştırması sonucu kardan kayarak yoldan çıkan otomobil tarla kenarına uçtu.

Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu kardan kayarak yoldan çıkan otomobil tarla kenarına uçtu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erman Akgül idaresindeki 55 ABM 185 plakalı otomobil, bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu kardan da kayarak şarampole uçtu. Tarla kenarına düşen araçta bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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