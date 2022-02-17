Samsun'da kargo tırı devrildi: 1 yaralı

İstanbul'dan Gürcistan'a kargo malzemesi taşıyan Gürcistan plakalı tırın Samsun'da devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yosunlu mevkisinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Gürcistan'a giden içinde tekstil ürünlerinin de bulunduğu Volkan Yıldız idaresindeki BE 444 RR çekici ve BE 444 R dorse plakalı kargo tırı rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Volkan Yıldız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.