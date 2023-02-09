Samsun'da karla mücadele

Samsun'da kardan dolayı kapanan yoları açma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların büyük bir kısmı açıldı.

Bugün saat 08.00 itibarıyla Terme 1, Salıpazarı 2, Ayvacık 1, 19 Mayıs 5, Bafra 6, Alaçam 12, Yakakent 4, Kavak 1, Asarcık 3, Vezirköprü 7, İlkadım 4, Atakum 7 ve Tekkeköy 2 olmak üzere toplam 55 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Kapanan yollarda kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor.