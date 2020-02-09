Samsun'da karla mücadele seferberliği

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı karla mücadele seferberliği sayesinde kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri başta şehir merkezi olmak üzere yoğun kar yağışını yaşandığı ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ekipler başta ana arterler olmak üzere çok sayıda yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar geç saatlere kadar sürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğunlaşmaya başladığı saatlerden itibaren iş makinelerini sahaya sürerek kapanan yolların açılması için mücadele etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal'ın yakından takip ettiği kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda geç saatlere kadar çalışmalar sürdürüldü.

Ekipler teyakkuza geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında başta hastane yolları olmak üzere Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Alpaslan Bulvarı, Cağaloğlu Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Barış Bulvarı, Hasköy Bulvarı gibi ana arterlerin yanında birçok cadde ve sokakta tuzlama, küreme ve buz çözücü solüsyon uygulaması gerçekleştirildi. Şehir merkezinde 5 kar bıçaklı kamyon, 5 greyder, 6 solüsyon tankeri, 6 tuzlama aracı ve 55 personel ile sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yaşaması muhtemel aksaklıkların önüne geçilmek için ekipler seferber oldu.

Kapalı yol yok

Vatandaşların kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi adına belediye ekiplerinin 24 saat görev yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Karın, vatandaşlarımız için sorun olmaması adına belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için şehir merkezi ve mahallelerdeki yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Yüksek kesimlerde yer alan mahallelerimizde de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımız için ekiplerimiz seferber oldu. Ekiplerimiz, gece boyunca da buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürecek" dedi.