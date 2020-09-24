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Samsun'da kavgada 2 kişi hastanelik oldu

Samsun’da çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Samsun'da çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de darp sonucu hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında baltalı, bıçaklı ve tabancalı saldırıya uğrayan F.B., merminin sıyırması sonucu hafif şekilde ve bıçakla yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan F.B., tanımadığı bir kişinin çekyat yaktığını, onu uyarınca da balta, bıçak ve silahlı saldırdığını söyledi.


Olayda darp sonucu yaralanan M.Ö. de 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde silahlı kavgaya karışan bir kişiyi gözaltına aldı.


Soruşturma devam ediyor.

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