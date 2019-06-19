İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, kavga sırasında arkadaşına saldırdığını iddia ettiği T.Y.P.'ye (21) bıçakla saldıran C.Ö. (19), T.Y.P.'yi kolundan ve bacağından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y.P., tedavi altına alındı. C.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezinde ifadesi alınan C.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.