Samsun'da kavgada bir kişiyi öldüren taksici tutuklandı

Samsun'da olay anı cep telefonu ile görüntülenen bıçaklı-sopalı kavgada 25 yaşındaki genci öldüren taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun D.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay (25) ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Kanbay'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun D. de sopayla darp sonucu yaralandı ve Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emin Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan taksi şoförü, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kavgada kolundan yaralanan Ceyhun D., sol kolu sarılı halde adliyeye çıkartıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ceyhun D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.