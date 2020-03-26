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Samsun'da kavgada silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Samsun’da kavgada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı.

Samsun'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen araçla ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem M.'nin (39) kavga sırasında tabancayla ateş açması sonucu Onur Y.(30) kafasından vuruldu. Ağır yaralan Onur Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M.(30) ve B.M.(23) gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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