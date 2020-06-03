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Samsun'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Alaçam Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 00.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan Öz idaresindeki 55 LV 832 otomobil, Versel Karani Yezel yönetimindeki 55 ABD 931 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ersan Öz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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