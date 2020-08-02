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Samsun'da kavşakta kaza: 10 yaralı

Samsun’da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu Elifli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun idaresinde bulunan 34 TP 1432 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta Ali Yılmaz yönetimdeki 34 US 3794 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Kazada, Rabia Yılmaz (19), Özlem Öztürk (38), Beren Reyhan Öztürk (5), Semiha Erzurumlu (36), Yade Erdoğan (5), Gülseren Yılmaz (35), Yusuf Yılmaz, Ömer Coşkun (39), Nail Coşkun (65) ve Emine Coşkun (58) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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