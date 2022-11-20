Samsun'da kavşakta kaza: 4 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun Mahmutlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Özbakış (37) idaresindeki 42 FPS 59 plakalı otomobil ile Sedef Köksal (24) yönetimindeki 55 AKN 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Adem Özbakış ve Sedef Köksal ile Saliha Duran (48) ve İlknur Köksal (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.