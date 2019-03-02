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Samsun'da kavşakta trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Dış Kavşakta saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gül Can idaresindeki 55 ANP 49 plakalı otomobil kavşakta, Ali Çalış yönetimindeki 55 SP 057 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da 19 Mayıs Bulvarı'na savrulurken, kapalı kasa kamyonet ise devrildi. Kazada araç sürücüleri Ali Çalış ile Gül Can yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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