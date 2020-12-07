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Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i 15 aylık bebek 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i 15 aylık bebek 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı ile Tuncay Karataş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Soylu idaresindeki 35 KJ 817 plakalı hafif ticari araç, Tevrat Uçan yönetimindeki 55 LC 498 plakalı otomobile sol arka kısmına yandan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 15 aylık bebek Mert Asaf Uçan, annesi Elif Uçan ile Gülsüm Aras yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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