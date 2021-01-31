Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında baygın halde bulundu

Samsun'da kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında polis tarafından baygın halde bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası 73 yaşındaki Hüseyin Coruh dün saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Hüseyin Coruh'un akşam eve gelmesi üzerine hayatından endişe eden ailesi bulunması için İlyasköy Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Hüseyin Coruh'un hastalığından dolayı evinin adresini bulamayacağı ifade edilirken, Atakum polisi kayıp Hüseyin Coruh'u bugün Beypınar Mahallesi'ndeki dere yatağında baygın halde buldu. Polisin sırtına alarak dereden karşıya geçirdiği yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.