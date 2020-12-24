Samsun'da “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması ve Vergiye Uyum” paneli

Panele Samsun Ticaret Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile üniversite öğrencileri katılacağı panel yarın saat 10:30 da gerçekleştirilecek. SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Erem'in de programda yer alacak.