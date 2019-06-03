İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kaza: 9 yaralı

Samsun’da Ramazan Bayramı öncesi meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı öncesi ziyaretlere gittiği öğrenilen Hüseyin Y. idaresindeki 55 LY 133 plakalı otomobil ile Mustafa Mert B.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra her iki otomobilde bulunan Şerif Y., Hüseyin Y., Sefa Y., Sezgin Y., Mevlüde Y., Hatice Y. ve Alperen Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.