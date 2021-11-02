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Samsun'da kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı

Samsun’da hafif ticari araç ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ertürk (47) yönetimindeki 55 DM 872 plakalı hafif ticari araç ile Kerem İnater (26) idaresindeki 55 AOF 92 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kerem İnater ile motosiklete bulunan Ufuk Topal (27) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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