Samsun'da kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uzunlar idaresinde bulunan 55 ACH 94 kamyonet önünde seyir eden Mesut Değirmenci yönetimindeki 55 AGE 809 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Serkan Kuruoğlu (35) ağır yaralandı. Kuruoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Kuruoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.