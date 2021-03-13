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Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Samsun’da Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü hataları dikkat çekti.

Samsun'da Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü hataları dikkat çekti.


Samsun'da şubat ayında yaşanan bazı trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca paylaşılan KGYS kameralarına yansıdı. Trafik kurallarına dikkat çekilmesi için her ay başkanlıkça paylaşılan görüntülerde şubat ayında Samsun'dan 3 kazanın görüntüsü yer aldı. Görüntülerde sürücülerin yaptığı kural ihlallerine dikkat çekildi. Trafikte dikkatli olmamak ve hız kurallarına uymamanın sonuçları gözler önüne serildi.

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