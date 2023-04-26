İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da kenevir baskını: 1 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri ve JASAT ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan arama neticesinde ikamet sahibi C.T. tarafından diktiği değerlendirilen bakımı yapılmış 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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