Samsun'da kenevir baskını: 1 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri ve JASAT ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan arama neticesinde ikamet sahibi C.T. tarafından diktiği değerlendirilen bakımı yapılmış 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.