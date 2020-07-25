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Samsun'da kırmızı ışıkta kaza: 5 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Keskin idaresindeki 06 FT 2787 plakalı Dacia marka otomobil kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Aydın Taşezen yönetimindeki 06 AF 5684 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Aydın Taşezen (47), Hamza Keskin (51) ile Asya Nisa Gözet (3), Pınar Türkoğlu Gözet (32) ve Selma Keskin (50) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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