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Samsun'da kısıtlamada yalancı bahar

Samsun kısıtlamanın ilk gününde yalancı baharı yaşarken, ıssız sahiller ise martılara kaldı.


Bütün Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 22 Ocak Cuma saat 21.00'de başladı. 5 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar 56 sürecek 56 saatlik kısıtlamaya Samsun'da vatandaşlar bu hafta sonu da uydu.


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Samsun'un en işlek cadde ve sokakları bomboş kaldı. Özellikle her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Atakum ilçe sahilinde boş kalan sahili martılar doldurdu. Birkaç gün önce hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Samsun'da kısıtlamanın ilk günü termometreler 16 dereceyi gösterdi. Sıcak havayla yalancı baharı yaşayan Samsun sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

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