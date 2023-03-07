Samsun'da kıyı erozyonu ve tahribatı önlenecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da kıyı erozyonu ve tahribatının önleneceğini söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde bulunan ağaçlık alanda kıyı erozyonu yaşanıyor. Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz, kumsalı yutuyor, ağaçları kökünden söküyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları şehrin bazı noktalarında da sahile zarar veriyor.

Kıyı erozyonu ve tahribatı

Kıyı erozyonu ve tahribatına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürümüz ile çalışıyoruz. Kıyılarındaki tahribatla ilgili birkaç çözüm yolu var. Bir tanesine karar verilecek. Kıyı erozyonu dediğimiz şey, barajların yapılıp alüvyon malzemenin az gelmesidir. Bölgenin kıyı yapısının da bunda etkisi var. Bu probleme bir çözüm üretilecek. Uygulama projesi ile birlikte biz o sahil yolunu projelendiriyoruz. Bizim de projemize eş değer bir şekilde orayı da uygulamaya alacağız. Samsun'un 30 kilometre sahili projelendirilmiş olacak. Atakum'da bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden 19 Mayıs ilçesine kadar olan sahil bölgesini projelendirmiş olacağız. Kurupelit Marina'da da şu an projelerimiz devam ediyor. Marinanın yarısı doldurulacak” dedi.

“Kürtün Vadisi korunacak”

Başkan Demir, Kürtün Vadisi imar planı değişikliği hakkında ise şunları söyledi:

“Kürtün Vadisi plansız bir alandır. Orada çok ciddi problemler var. Biz oraya plan yapıyoruz. Zemin sıkıntıları var. Jeofizik ve jeolojik etütleri yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Meclise getirdik ve şu anda jeofizik raporlarını tekrar inceliyoruz. Uzman ekibi de genişlettik. Yapılaşma asla vermiyoruz. Samsun'da ‘yapılaşma yapıyormuşuz' gibi algı oluşturmaya çalışanlar var. Asla öyle bir şey söz konusu değildir. Kürtün Vadisi'nin korunduğu harika bir proje olacak.”