Samsun'da kıyı temizliği seferberliği

SAMSUN (İHA)– Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC) kampanyası çerçevesinde gönüllüler tarafından kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Her yıl eylül ayında dünyayla eş zamanlı olarak yapılan etkinlik, Türkiye'de 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA koordinatörlüğünde yürütülüyor. Her yıl binlerce gönüllü kıyıları temizlemek için kolları sıvıyor.

Etkinlik Derneğin Samsun Şubesi'nin koordinasyonunda Samsun Limanı'nda da gerçekleştirildi. Denizi korumak için yaşadığı çevreye sahip çıkan gönüllüler karasal kaynaklı atıkların denize ulaşmasını engellemek adına kıyıda çöp bırakmadı.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yapılan etkinlik örnek oldu.