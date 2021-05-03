Samsun'da Kızılay'dan 10 bin hijyen seti

Türk Kızılayı Samsun Gençlik Kolları tarafından "Hedef Mavi" projesi kapsamında hijyen seti dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayı Samsun Gençlik Kolları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hasta yakınlarına içinde çocuk ve yetişkinler için maskeler ve dezenfektan bulunan "Hedef Mavi" yazılı hijyen seti kutuları ve iftariyelik çorba ikramı yapıldı.

Kızılay Samsun Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Köse, "Ramazan ayı boyunca gönüllü arkadaşlarla birlikte Samsun'da çeşitli hastaneler önünde iftarlık dağıtımını sürdürüyoruz. Bugün ise ekstra olarak 'Hedef Mavi' Samsun projesi kapsamında içinde çocuk ve yetişkin maskeleri ve dezenfektan bulunan hijyen setlerini dağıtmaya başladık. Samsun'da hedefimiz yaklaşık 10 bin kişiye bu setleri ulaştırmak. Samsun'un kırmızıdan maviye çevrilmesi için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.