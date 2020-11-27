İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kokain ve esrar ele geçti: 2 gözaltı

Samsun’da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisin taş kokain ve esrar ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.


OIay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametlerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.K. ve S.K. adlı adlı kadının ikametinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 137,3 gram kokain taş kokain, 271,92 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.