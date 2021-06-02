Samsun'da kokainle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 17.9 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili İ.C.E.K. (23) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.C.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.C.E.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.