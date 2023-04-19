İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Samsun istikametinden Havza'ya gelmekte olan Bayram Can Pehlivan yönetimindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Havza üstgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.


Kazada sürücü Bayram Can Pehlivan ve yanında bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandılar. Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar.

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