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Samsun'da kontrolden çıkan tır ağaca çarptı

Samsun’da seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarptı.

Samsun'da seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaçlara çarptı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun – Ordu karayolunda seyir etmekte olan 55 AEG 747 dorse plakalı, 55 JJ 620 çekici plakalı tır sürücüsü Hilmi Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak buradaki ağacı devirdi. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil servise ihbar etmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Tır sürücüsü Arslan kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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