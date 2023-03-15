Samsun'da konut satışı azaldı

Samsun'da 2022 Şubat ayında 1665 olan konut satışı, 2023 Şubat ayında yüzde 1,07 oranında azalarak 1558'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde şubat ayında 80 bin 31 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı.

Samsun'da ise 2023 Şubat ayında 1558 konut satıldı. Bir önceki yılın aynı ayında 1665 konut satılmıştı. Buna göre konut satışı yaklaşık yüzde 1,07 oranında azaldı. Samsun yabancılara konut satışında ise Türkiye'de ilk 10 arasında yer almadı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tokat'ta 2023 Şubat ayında 355, Çorum'da 527, Amasya'da da 339 konut satıldı.