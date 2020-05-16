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Samsun'da korkutan sazlık yangını

Samsun’un Terme ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

Samsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında yaklaşık 5 dekarlık alan kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Yalı Mahallesi deniz kenarında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede yaklaşık 5 dekar alanın yangından zarar gördüğü tespit edildi.

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