Samsun'da korona savaşçıları ulusal egemenliği kutladı

Samsun'da korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede kutladı.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek hastanede bir program gerçekleştirdi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'nci yılı kutlu olsun” diyen sağlık çalışanları programda hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular. Ellerinde tuttukları “Evde kal Türkiye”, “Sosyal mesafeye dikkat” ve “Coşkunu evde yaşa” yazılı sloganlarla da korona virüsü önlemlerine dikkat çektiler.

Hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, “100 yıl önce emperyalist güçlere karşı verdiğimiz mücadelenin ardından bugünlerde görünmeyen bir düşmana karşı topyekün bir mücadele veriyoruz. 100 yıl önceki mücadelemiz halkımızın tam katılımıyla oluşmuştu. Bugünlerde Türk toplumunun en büyük destekçisi ve ön saflarda çalışanları sağlıkçılarımız. Hayat eve sığar lütfen hastanelerdeki ölümlerin azalması ve biz çalışanların zor durumda kalmaması adına herkesin evde kalmasını istiyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinlikle de hem buna dikkat çekmeyi hem de TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamayı amaçladık” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise “Yarın kutlayacağımız 23 Nisan bizim için gerçekten önemli bir gün. Gönül isterdi ki bu 100. Yılı çok daha güzel bir şekilde kutlayalım. Çok daha anlamlı hale getirelim isterdim ama tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bizim de kutlamalarımızı biraz buruk bir şekilde yapmamıza sebebiyet verdi. Ancak biz millet olarak öyle bir milletiz ki mücadeleci, inançlı, pes etmeyen, dinç ve dinamik bir milletiz. İnsanlarımız bu azimle yetiştiriliyor. Biz de çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyoruz. O yüzden şartlar ne olursa olsun Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu mücadelemize devam edeceğiz. Bugünkü kutlamamız bir anlamı da bu oldu” diye konuştu.