Samsun'da korona virüs gölgesinde LGS heyecanı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da yapıldı. İl genelinde 304 okulda 18 bin 488 öğrenci, sınav heyecanı yaşadı.

Pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi, öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Fiziksel mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı. Okul bahçesine öğrencilerin dışında kimse alınmadı. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken, okul bahçesinin dışından bekleyen veliler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Samsun'da bin 198 sınav salonunda gerçekleşen sınavda korona virüs tedbirlerine uyuldu. Öğrenciler sınava online eğitimle ve çok çalışarak hazırlandıklarını söyledi.

LGS geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin cevaplaması için 80 dakika süreleri oldu.