Samsun'da korona virüs toplum tarama çalışmaları tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı “Koronavirüs Toplum Tarama Çalışması”nın ikinci aşaması Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 520 haneye ulaşılarak tamamlandı.

Testler ve yapılan çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Ülkedeki korona virüs bağışıklık düzeyinin ve gizli pozitif hastaların tespit edilmesi için Sağlık Bakanlığımız tarafından haziran ayında bir tarama çalışması yapılmıştı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından, 15 - 30 Ekim tarihleri arasında bu çalışmanın yenilenmesi konusunda alınan karar üzerine, ilimizde bu çalışmanın devamı niteliğindeki Kovid-19 Hastalığı Seroprevalans Araştırmasının iki aşamalı olarak başlattık. Birinci aşamada ülke genelinde toplam 31 bin 280 hanede, Samsun'da ise 520 hane gerçekleştirilen uygulamada, her haneden rastgele seçilen 1 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren elisa testi ve hastalık durumunu gösteren PCR testi ekiplerimiz tarafından yapılarak saha çalışması tamamlandı. Şu an verilerin analizi ve raporlaması için laboratuvar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde verilerle ilgili rapor ve bilgiler hazırlanarak Sağlık Bakanlığımıza iletilecek. Çalışma tamamlandığında hem ülkemizde hem ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış bağışıklık gelişmiş hastaları ve hastalığı taşıyan muhtemel ‘gizli pozitifleri' tespit etme imkânı elde etmiş, bu vakalardaki eğilimi takip etme şansı bulmuş ve ülkemizdeki bağışıklık düzeyiyle ilgili yeni verilere ulaşmış olacağız” dedi.

Oruç, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak laboratuvar çalışması noktasında diğer illere de bu proje kapsamında desteğimizi veriyoruz. Giresun, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon illerinin kan-elisa laboratuvar testleri de proje kapsamında ilimiz Terme Devlet Hastanesi laboratuvarlarında çalışılarak sonuçları hazırlanıyor. Bu önemli çalışmaya katkılarından dolayı görev alan tüm filyasyon ekiplerimize ve bize destek olan tüm Samsunlulara teşekkür ediyorum” diye konuştu.