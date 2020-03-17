Samsun'da korona virüsü tedbirleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel bir salgın haline gelen "korona virüsü" önlemleri kapsamında belediyeye bağlı tesislerin bir kısmını geçici olarak kapattıklarını vurgulayarak, “Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar” dedi.

Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan korona virüsü salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü salgınına karşı ilk andan itibaren önlemlerini alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, halka açık tesislerin bir kısmını geçici olarak kapattı.

Düzenli dezenfekte çalışması yapılıyor

Raylı sistemlerden otobüslere, hizmet birimlerinden ortak kullanım alanlarına, camilerden okullara, çöp konteynerlerinden sosyal tesislere kadar birçok noktada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası giriş ve katları ile tüm belediye tesislerinin yanı sıra raylı sistem duraklarına da dezenfektan cihazları yerleştirildi.

İlk andan itibaren önlem aldık

Korona virüsü salgınına karşı belediye olarak ilk andan itibaren önlem aldıklarına vurgu yapan Başkan Mustafa Demir, “ ‘Küresel salgın' haline gelen korona virüsüne karşı ülke olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele veriyoruz. Alınan önlemlere karşın vatandaş olarak bizlere de çok büyük bir görev düşüyor. Önümüzdeki 4-5 hafta son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarına çok sıkı bir şekilde uygulamalıyız. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

Hizmete ara verildi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği korona virüsü tedbirleri ek genelgesi doğrultusunda ise Büyükşehir Belediyesi, bir kısım tesisinin faaliyetini durdurdu. Durdurulan tesisler ise şunlar:

Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon, Doğupark Kafe, Şirin Kafe, Amazon Kafe, Kültür Kafe, Tütün Kafe, Yörükler Delta Kafe, Palmiye Kafe, Atlı Spor Tesisleri, Go Kart ve Akülü Araç Tesisi, Kent Müzesi, Panoroma 1919 Müzesi, Şeyh Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Külliyesi ile Şehit ve Gazi Anı Evi, Kurupelit Düğün Salonu, Bandırma Gemi Müze ve Satış Reyonu.