Samsun'da Kovid-19'a yakalanan doktora plazma bağışçısı aranıyor

İmmün plazma tedavisi görecek doktor için Kovid-19 geçirmiş ve aradan 15 gün geçmiş hastadan alınan 0 Rh pozitif plazmaya ihtiyaç duyuluyor. Zor bulunan bir grubu olmasından ötürü bu kriterleri karşılayan bağışçı aramalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Hasta yakınları, olayı duyanlar ve sağlık personeli de dahil birçok insan sosyal medyadan bağışçı arandığını bildiren yazılar paylaşarak doktora can olmak için harekete geçti.