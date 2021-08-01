Samsun'da küçük çaplı örtü yangını söndürüldü

Samsun'da akşam saatlerinde ormanlık bir alanda çıkan yangının küçük çapta olduğu ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ederek söndürüldüğü öğrenildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ÖzKuruçay Mahallesi'nde Bafra Orman İşletmesi bağlı Kabagöz mevkiinde 3 bin metrekarelik bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi. Orman işletme ekipleri ve çevredeki vatandaşlarının müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yetkililerden alınan bilgilere göre yangınla ilgili endişe duyulmaması gerektiği, her sene gerçekleşen küçük çaptaki yangınlarının bir benzerinin yaşandığı öğrenildi. Yanan alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

"Sosyal medyadan paylaşılan farklı bilgilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz"

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda ise, Vezirköprü Özkuruçay Mahallesinde meydana gelen örtü yangınına müdahale edilerek söndürme çalışmaları tamamlandığı ayrıca sosyal medyadan paylaşılan farklı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.