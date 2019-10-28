Samsun'da kültür-sanat atölyeleri

Samsun'da kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu çocuk ve yetişkin atölyeleri devam ediyor.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önem sayesinde ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, birbirinden faydalı, eğitici ve eğlenceli atölye çalışmaları devam ediyor.

Plastik çatal ve kaşıklardan figür tasarımından kuklaya, dondurma çubukları ile tasarımdan magnet tasarımına, sulu boya baskıdan taş boyamaya kadar eğitici, öğretici ve eğlenceli Çocuk Atölyesi etkinliklerinin tamamlandığı Piazza'da, Yetişkin Atölyesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen ve Piazza Club Formunu dolduran tüm ziyaretçilerin ücretsiz faydalanabildiği “Yetişkin Atölye Programı” yoğun ilgi görüyor.

Ekim ayı boyunca; takı, keçeden toka, dekoratif maske, kokulu taş, ahşap boyama, makromeden kemer, kavanozdan vazo ve kapı süsü tasarımı gibi çeşitli atölye programlarına katılan yetişkin ziyaretçiler; 29 Ekim Salı günü “Taç Tasarım Atölyesi” ve 31 Ekim Çarşamba günü ise “Terlik Tasarımı Atölyesi” ile yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.