Samsun'da kurban kesim yerleri belli oldu

Samsun'da bu yıl 52 farklı noktada kurban kesimi yapılabilecek.

Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Milyonlarca vatandaş bayramda kurbanlarını kesecek. Samsun'da da bu yıl kurbanlıkların kesileceği yerler belli oldu. Samsun'un Alaçam ilçesindeki kurban kesim yerleri Yenice Mahallesi Kirazlık Mevkii ve Yeşilköy Mahallesi Kapaklı Sokak üzerinde, Bafra ilçesinde Bahçeler Mahallesi Alsancak Sokak üzerinde, Çarşamba'da Yalı, Kurtahmetli, Gökceçakmak, Canlı, Eğercili, Kızılot, Aşağı Dikencik, Eğridere, Karakaya, Esentepe, Ağcagüney, Demircili, Sahil, Eğercili, Çayvar, Karaağaç Mahallerinde ve Gülören Okulyanı mevkisi üzerinde, Havza ilçesinde Arslançayırı Mahallesi yolu üzerinde, Kavak ilçesinde Yeni C. Mahallesi (Futbol Sahasının Alt Kısmı), Doruk Mahallesi üzerinde, Ladik ilçesinde Mazlumoğlu, Sanayi ile İskaniye Mahalleri üzerinde, Terme ilçesinde Cılar Mahallesi üzerinde, Asarcık ilçesinde Biçincik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, 19 Mayıs ilçesinde Pazar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, Tekkeköy ilçesinde Büyüklü Mahallesi üzerinde, Ayvacık ilçesinde Eyüpsultan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde, Yakakent ilçesinde Merkez Mahallesi üzerinde, Atakum ilçesinde Esenevler, Cumhuriyet, İstiklal Mahalleri üzerinde ve Atakent, Kurupelit, Altınkum Çatalçam, Taflan mevkilerinde, Canik ilçesinde Kozlu, Dereler, Gültepe Mahalleri üzerinde, İlkadım ilçesinde ise Reşadiye, Selahiye, İstasyon, Kılıçdede Mahalleri ve Irmak Caddesi üzerinde olacak.