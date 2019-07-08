Samsun'da kurbanlık fiyatları belli oldu

İslam alemi 11 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Kurbanlık fiyatlarına bu sene zam yapılmadı”

Bu sene kurbanlıklara zam yapılmadığını ifade eden Başkan Erdal Doğan, “Kurbanlık fiyatlarında bu sen pek bir değişim olmadı. Geçen seneyle aynı fiyatlar. Dişi sığır etinin canlı kilo fiyatı 20 liradan satılıyor. Erkeğin canlı kilo fiyatı da 22 liradan satılıyor. Küçükbaşlar da ortalama bin 500 lira civarında satılıyor. Geçen seneye oranla küçükbaş kurbanlıkların sayısı artarken, büyükbaşların sayısı ise azaldı. Küçükbaş beslemenin büyükbaşa göre daha maliyetsiz olduğundan dolayı böyle bir durum olduğunu düşünüyoruz. Şu da bir gerçek ki canlı hayvan varlığı her geçen gün azalıyor” dedi.

“FETÖ'cülerin temizlenmesi kurban satışlarını arttırdı”

FETÖ mensuplarının kurban piyasasından çekilmesiyle birlikte oluşan güven ortamında besicilerin işlerinin arttığını vurgulayan Erdal Doğan, “Kurbanlık satışında normal şartlarda aşırı azalma ve çoğalma olmaz. Geçmiş yıllarda FETÖ'cülerin piyasada olması besicileri olumsuz etkiliyordu. Çünkü bunlar, kurban olmayan hayvanları da kestiriyor ya da paralarını alıyorlardı. Paraları da farklı yerlere bağışlıyorlardı. Şimdi ise memleketimiz bu hastalıklardan kurtulduktan sonra kurban piyasası canlandı. Biz besiciler de bu örgütün temizlenmesinden dolayı oldukça memnunuz. Vatandaşlar ibadetlerini artık daha güvenli bir şekilde yapabiliyorlar” diye konuştu.

Son olarak kurbanlıkların kontrol edilmesi ve kesilecek hayvanın başında durulması gerektiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

“Kurban bir ibadettir. Vatandaşlar, gerekli şartları taşımayan hayvanları kurbanlık olarak almasınlar. Kurbanlık olmayan hayvanları satanlar hem besicinin emeğiyle oynuyorlar hem de vatandaşların ibadetlerine gölge düşürüyorlar. Kurban edilecek hayvanda olması gereken bazı şartlar var. Vatandaşlar kurbanlık alırken bunlara dikkat etsin. Kurbanlık alırken, işi bilen insanlardan yardım almakta fayda var.”

Samsun'da kurbanlık fiyatları dişi sığır etinin canlı kilo fiyatı 20, erkeğin canlı kilo fiyatı da 22 liradan satılıyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı da geçen sene gibi bin 500 TL arasında satılıyor. Samsun genelinde 25 bin civarında kurbanlık büyükbaş hayvan bulunurken, küçükbaş kurbanlıkların ise geçen seneye göre artarak 25 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek.