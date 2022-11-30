Samsun'da kusurlu 457 tarım aracı trafikten men edildi

Samsun'da 01 Ocak-28 Kasım tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 25 bin 938 tarım aracı ve sürücüsü kontrol edilerek, 457 tarım aracı trafikten men edildi. 2022'de tarım aracı kazalarında ise 5 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi maksadıyla; sürücü, yolcu ve yaya olarak tanımlanan trafikteki insan unsurunun trafik ortamında yaptıkları kural ihlalleri ile bu ihlaller sonucu meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı ortaya koyulması hedeflenmişti. Bu sayede kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik kazaları nedeniyle yaşanmakta olan diğer sosyoekonomik kayıpların da (iş gücü, zaman, maddi hasar, gelir kaybı, acil müdahale, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon, kazazede yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararlar gibi) genel anlamda toplumsal hayatın, özel de ise bireylerin yaşamlarını tehdit edebilme kapasitelerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimleri tarafından yürütülen denetim, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında; 01 Ocak-28 Kasım 2021 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 6 bin 567 tarım aracı ve sürücüsü kontrol edildi, 284 araç trafikten men edildi, 607 sürücüye 375 bin 566 TL idari para cezası uygulandı. 01 Ocak-28 Kasım 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde ise 25 bin 938 tarım aracı ve sürücüsü kontrol edildi, 457 araç trafikten men edildi, 854 sürücüye 726 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre kontrol edilen tarım aracı ve sürücü sayısında yüzde 294,97, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 60,92, ceza uygulanan sürücü sayısında yüzde 40,69, uygulanan ceza miktarında ise yüzde 93,38 artış meydana geldi. 01 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 bin 889, 01 Ocak-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ise 7 bin 400 traktör sürücü ve yardımcısına güvenli tarım aracı kullanımı hususunda eğitim verildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre eğitim verilen sürücü sayısında yüzde 90,28 artış meydana geldi.

2022'de tarım aracı kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Öte yandan 01 Ocak-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Samsun genelinde 79 tarım aracı kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 vatandaş hayatını kaybetti, 136 vatandaş yaralandı. 01 Ocak-28 Kasım 2022 tarihleri arasında ise 69 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. 2021 yılı ile kıyaslandığında, 2022 yılında tarım aracı kazalarında yüzde 12,66, yaralı sayılarında ise yüzde 27,94'lük bir azalış yaşandı.

"Azami dikkat ve hassasiyet bekliyoruz”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bir tarım kenti olan ilimizin geniş tarım arazilerinde de bu tarım araçlarının yaygın olarak kullanılması nedeniyle zaman zaman maalesef ilimizde de bu tür kazalar meydana gelebilmekte, can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu noktada tarım aracı sürücü ve yardımcılarından trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve elem verici trafik kazalarının yaşanmaması, ayrıca olabilecek kazaların önlenebilmesi ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için kurallara azami dikkat ve hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Meydana gelen tarım aracı kazalarında araçta bulunan sürücü ve yolcuların hayatını kaybetme olasılığının diğer araçlara göre daha yüksek olduğunu belirterek, diğer araç sürücülerine karşı görünürlüklerini artırmak amacıyla tüm traktör römorklarına iki adet reflektör takılmasının sürücülerin ve yolcuların güvenliği açısından zorunlu olduğunu özellikle ifade eden Vali Dağlı, römorklara yola dökülecek ve diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yükleme yapılmaması, şehirlerarası karayollarının geçiş amaçlı kullanılması ve sürekli bu yollarını işgal edilmemesi, dar yollarda ve kontrolsüz kavşaklarda diğer motorlu araçlara geçiş hakkı verilmesi gibi konularda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bu konudaki gayretli ve özverili çalışmaları için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimlerinde görevli personelleri tebrik eden Dağlı denetim, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.