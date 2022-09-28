Samsun'da kütüphanelerden 313 bin 721 kişi yararlandı

Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında şu ana kadar 313 bin 721 bin kişinin kütüphanelerden yararlandığını açıkladı.

"2022 Yılı İkinci Dönem Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı" Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın başkanlığında yapıldı. Samsun genelinde hizmet veren halk kütüphanelerinde devam eden çalışmalar ve yeni kütüphane projelerinin değerlendirildiği yılın ikinci toplantısına Vali Yardımcısı V. Bahar Kaya ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, YİKOB, İl ve İlçe Halk Kütüphanelerinin müdür ve yöneticileri de katıldı.

Samsun genelindeki 17 kütüphanenin toplam 104 bin 19 üyesinin bulunduğunu ve kütüphanelerde toplam 359 bin 730 kitap bulunduğunu belirterek, 2022 yılında bugün itibarıyla 105 bin 457 kitabın kitapseverlere ödünç verildiğini ve kütüphanelerden 313 bin 721 kişinin yararlandığını söyleyen Zülkif Dağlı, bunun yanında ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' çerçevesinde hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırmaya hem de hâlihazırdaki okul kütüphanelerinin içeriklerini zenginleştirmeye devam ettiklerini belirterek, bu sayede Türkiye'de ve Samsun'da bilgiye ve öğrenmeye olan ilgi ve kitap okuma sevgisinin daha da artmasını hedeflediklerini vurguladı.

Samsun Kitap Fuarına Hazırlanıyor

Şehir olarak son dönemde bilgi, teknoloji ve eğitim başlıklarında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi:

“Kısa bir süre önce, dünya çapında ses getiren ve kendi alanında en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yaptık. Şimdi ise 1-9 Ekim tarihleri arasında Karadeniz 7. Kitap Fuarı'na hazırlanıyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gazi İl Halk Kütüphanemizin de bir stant açarak, çeşitli kültürel etkinlikler ve tanıtım çalışmaları gerçekleştireceği bu önemli fuarın, kitap okumanın bir görev olarak değil de hayatın bir parçası, bir hobi olarak görülmesi ve kitapların en yakın dostlarımızdan birisi haline gelmesi noktasında şehrimize önemli bir katkı sağlayacağını inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı şimdiden kitap fuarına davet ediyor, geleceğimizin teminatı yavrularımız başta olmak üzere herkese, az bile olsa düzenli olarak her gün mutlaka kitap okumalarını tavsiye ediyorum.”