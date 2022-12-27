Samsun'da kütüphanelere üye sayısı 117 bin 517'ye ulaştı

Dr. Zülkif Dağlı, "İlimiz genelinde 2021 yılında 104 bin 19 olan üye sayısı 2022 yılında 117 bin 517'ye, 2021 yılında 105 bin 457 olan ödünç alınan kitap sayısı ise 2022 yılında 162 bin 697'ye ulaşmıştır" dedi.

Samsun genelinde hizmet veren halk kütüphanelerinde devam eden çalışmalar ve yeni kütüphane projelerinin değerlendirildiği 2022 yılı 3. Dönem Kütüphaneneler Eşgüdüm Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile il ve ilçe halk kütüphanelerinin müdür ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilgi ve kültür mirasını gelecek kuşaklara aktararak, medeniyet gelişimine önemli katkılar sağlayan kütüphanelerin vatandaşlar için bir üniversite niteliğinde olduğunu ve yaşam boyu sürecek eğitimi devam ettirerek, okuma alışkanlığının tabana yayılmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Dağlı, "Samsun'da Gazi İl Halk Kütüphanemizle birlikte sayısı 18'i bulan ve hızla yayılan halk kütüphanelerimizde 366 bin 949 kitap mevcuttur ve bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. İlimiz genelinde 2021 yılında 104 bin 19 olan üye sayısı 2022 yılında 117 bin 517'ye, 2021 yılında 105 bin 457 olan ödünç alınan kitap sayısı ise 2022 yılında 162 bin 697'ye ulaşmıştır. Bu artışlar memnuniyet ve umut verici olmakla birlikte bu sayıları çok daha yukarılara taşımak ve evlatlarımıza küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için daha fazla gayret göstermek durumundayız. Çünkü kitap okuyan bir nesil her alanda başarılı olacak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük bir katkı sunacaktır" diye konuştu.