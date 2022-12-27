Samsun'da kütüphanesiz okul kalmadı

Samsun'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" çerçevesinde tüm okullarda kütüphane açıldı.

Öğrencilere okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında Samsun' da tüm okullarda kütüphane açıldı. Samsun'da kütüphane ihtiyacı olan 192 okula kütüphane yapılarak öğrencilerin kullanımına kazandırıldı. İl genelindeki okullarda bulunan toplam kütüphane sayısı 896'ya ulaştı.

"Kitap sayımızı 2 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz"

Proje kapsamında Samsun' da yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında ilimizde kütüphanesi bulunmayan 192 okulumuza kütüphane yaptık. Bu kütüphanelerin donatım malzemeleri ilimizdeki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde üretildi. Ayrıca bakanlığımızın hayat boyu öğrenme kurumlarında geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında 17 ilçemizin tamamında geri dönüşüm kütüphaneleri kurularak hizmete açıldı. Yine mevcut ve yeni yapılan kütüphanelerimizi içerik açısından zenginleştirmek amacıyla kütüphanelerdeki kitap sayılarını artırdık. Kütüphanelerimizde daha önce 645 bin 380 kitap bulunurken bugün itibarıyla bu sayıyı 1 milyon 352 bin 652'ye çıkarttık. Yaptığımız planlama ve projelerle en kısa sürede kitap sayımızı 2 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.