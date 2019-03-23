Samsun'da “lale devri”

Baharın gelmesiyle birlikte Samsun'da çiçek açan lale soğanları, kartpostallık manzaralar sunuyor.

Şehrin birçok noktasına dikilen laleler rengarenk bir görüntü oluşturuyor. Lalezar haline gelen refüjler, çevreye büyük güzellik katıyor ve vatandaşların beğenisini kazanıyor. Gördükleri güzel manzara karşısında etkilenen vatandaşlar, lalelerin bahara ayrı bir güzellik kattıklarını belirttiler.

Samsun'un çehresini güzelleştirdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, “Biz çevre düzenlemesine önceden beri çok büyük önem veriyoruz. Samsun'un çehresini bu düzenlemeler ile oluşturdu. Özellikle çirkin görüntü olan yerlerde düzenlemeler yaptık. İnsanların oturmak yerine kirletmeyi tercih ettiği yerler vardı. Çevre düzenlemesinde bunlara öncelik verdik. Şimdi de refüjleri mevsimine göre çiçeklerle donatıyoruz. Ağaçlandırma konusuna da önem veriyoruz. Şu anda lale mevsimi olduğu için, refüjlerimizi lalelerle donattık. Bu da vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Şehrimizi şehir mobilyalarıyla da donatıyoruz. Her yaptığımız şeyde estetiğin yanı sıra işlevselliğe de önem veriyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin işlevsel olması bizim için önemli. Yol kenarlarına da oturma yerleri yaptık. İnsanlar, oturmak için illa bir parka gitmek zorunda kalmasın diye bunları yaptık. Şehrimizin daha da güzel bir çehreye kavuşması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık beyaz, kırmızı, sarı ve mor renkte 300 bin adet lale soğanı dikildi.