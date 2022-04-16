Samsun'da lale zamanı bu sene geç başladı

Samsun'da soğuk hava nedeniyle lale zamanı bu sene 15 gün geç başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle çiçek açan lale soğanları refüjlerde görsel şölen oluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ana arterlerindeki refüjlere ve yeşil alanlara 2021'in Aralık ayında 200 bini soğanlı, 600 bini mevsimlik toplam 800 bin süs bitkisi dikildi. İl geneline dikilen 800 bin süs bitkisi ilkbaharın gelmesiyle açarak rengarenk görüntüler oluştu. Özellikle refüjlerde açan laleler şehre büyük güzellik kattı, vatandaşın ilgili odağı oldu.

“İlkbaharın habercileri bu sene biraz geç geldi”

Yapılan çiçeklendirme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, "Geçen yıl aralık ayında 200 bin soğanlı bitki, 600 bin de bahar mevsiminde açan çiçekleri toprakla buluşturduk. Yoğun bir faaliyetle dikimleri gerçekleştirdik. Bunlar arasında papatya, nergis, sümbül ve lale çeşitlerimiz mevcut. İlkbaharın etkilerini gösterdiği bugünlerde topraktan çıkıyorlar. Bulunduğu ortama ayrı bir güzellik katıyorlar. Geçen seneler nisanın başında açıyorlardı. Bu sene ağır geçen kış mevsimi nedeniyle geç açtılar. Yani ilkbaharın habercileri bu sene biraz geç geldi” dedi.